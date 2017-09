Provoca falta de precaución dos choques en Nogales

NOGALES(GH)

Dos accidentes viales dejaron como saldo dos personas lesionadas y daños materiales cuantiosos; en uno de los choques, un carro quedó volcado en medio del carril de circulación.



Fue a las 6:42 horas cuando alertaron a la línea de emergencias que en la calle Prolongación Obregón y Villa Sonora se había suscitado un choque vehicular con dos personas lesionadas.



La responsable del accidente fue Nalley G., quien manejaba a exceso de velocidad y sin precaución, cuando provocó el choque vehicular.



La conductora se impactó contra el carro conducido por Francisco R., de 45 años de edad, quien resultó lesionado al igual que su acompañante Flora Yadira Q., de 44.



Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a auxiliar a las personas afectadas para trasladarlas al Hospital General, donde fueron diagnosticadas con lesiones que tardan más de 15 días en sanar.



SE PASA EN ROJO



Cuando eran las 15:30 horas, se suscitó otro llamado al C4 donde informaron que en el periférico Luis Donaldo Colosio se había volcado un auto luego de chocar.



El responsable fue un hombre de edad avanzada que circulaba a bordo de un pick up blanco, quien al no respetar la luz del semáforo provocó que fuera impactado por un sedán verde.



Tras el impacto, el pick up quedó volcado sobre su lado izquierdo; en el percance no se presentaron personas lesionadas, sólo daños materiales a los carros colisionados.