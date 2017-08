Choca auto y casi cae a desnivel en Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

El exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que el conductor de un auto pick up perdiera el control para luego derribar un cerco metálico y un poste para quedar varado al borde de un desnivel.



Fue a las 07:00 horas cuando alertaron que en el bulevar 2000 frente al fraccionamiento El Conquistador un vehículo se había estrellado contra el cerco metálico de la maquiladora Balde de Nogales.



El conductor fue identificado como Ricardo W., quien manejaba a velocidad inmoderada el auto pick up Dodge Ram, color blanco con placas de Sonora, el cual quedó a punto de caer en un desnivel de 20 metros de altura.



Según autoridades municipales el automovilista circulaba rumbo al Norte de la ciudad cuando perdió el control y atravesó los carriles contrarios para luego chocar contra la cerca y un poste del alumbrado público.



El impacto con la base de concreto del poste evitó que el automóvil cayera desde lo alto hasta el estacionamiento de la maquiladora Balden, ya que detuvo el vehículo en la parte alta del desnivel.



La persona que manejaba el pick up informó a las autoridades que el accidente se derivó al tratar de esquivar un choque con otro automovilista que le invadió el carril de circulación.



Los agentes de Tránsito Municipal se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades y ordenaron que el vehículo fuera remolcado a los patios del Corralón Municipal.