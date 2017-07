Retiran tres combis del transporte tras revisión en Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Tres combis del servicio público urbano fueron sacadas de circulación ayer por la mañana tras un operativo de revisión, donde además se practicaron exámenes antidoping.



Miguel Amador Romo, delegado regional de Transporte, explicó que las revisiones son realizadas por inspectores de autotransporte, pero que colaboran con Protección Civil, Tránsito, Policía Estatal y Secretaría de Salud.



Explicó que la inspección es a medida de arranque del Comité de Prevención de Accidentes de Transporte.



En el caso de las tres unidades habían sido sacadas por problemas mecánicos, principalmente por fugas en mangueras, así como neumáticos en mal estado.



La revisión inició en la zona de ascenso entre las calles Adolfo Ruiz Cortines y Buenos Aires, para continuar con otros dos sitios en Avenida Obregón y Plaza Miguel Hidalgo.



Héctor Herrera Quintero, director del Centro de Salud Urbano, indicó que hasta entonces sumaban seis los exámenes antidopings realizados y en ninguno de los casos se detectó abuso de drogas.



Agregó que además se hicieron revisiones médicas de hipertensión arterial y glucosa.



Juan Álvaro Judas Valencia, coordinador regional de la Unidad de Protección Civil (UPC) manifestó que colaboraban con el Departamento de Transporte en las inspecciones.



Arrancan taxis colectivos



Para no afectar al servicio de transporte urbano, se emprendió el uso de taxis colectivos, donde a través de estas unidades se completarían las rutas cobrando la misma tarifa de siete pesos por persona.



Dayán Gámez, taxista de la organización Taxi Amigo, señaló que serían unos 25 colegas que participarían en este servicio.



En su auto se trasladarían cuatro pasajeros y seguiría el mismo recorrido de los camiones.Francisco Mendívil Estrada, dirigente de Taxi Amigo, expuso que de esta manera colaboran con los usuarios para que no sean afectados en el servicio ante la salida de combis al no aprobar las revisiones mecánicas y de seguridad.