Detienen a diario a 15 menores en la frontera

Pese a la baja documentada en los últimos meses, una alta incidencia en detenciones por la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) de menores migrantes no acompañados priva en la frontera estadounidense con México.



En el caso del sector Tucson, que incluye fronteras como Nogales, Douglas, Lukeville y Naco, Arizona, el promedio diario de detenciones de niños es de quince.



Entre octubre de 2016 y enero de 2017 sumaron mil 893 detenciones, de acuerdo a estadísticas del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras.



Mientras que en el sector Yuma, que incluye a la frontera de San Luis Arizona, cada día se detienen en promedio a trece jovencitos.



En los mismos cuatro meses contabilizados la sumatoria de menores no acompañados detenidos en su intento de lograr el "sueño americano" llegó a mil 679.



A nivel nacional, el promedio diario de niños y jovencitos no acompañados que son detenidos por la Patrulla Fronteriza ha sido de 339 durante los últimos seis meses.



En estadísticas del la Patrulla Fronteriza se observa que en este periodo comprendido de octubre de 2016 a marzo de 2017, el mes con más casos de menores cruzando la frontera fue noviembre con 7 mil 349.



Durante ese mes el promedio diario fue de 244.



Ligeramente descendió en diciembre donde el promedio diario fue de 231; es decir se capturaron a un total de 7 mil 190 niños y jovencitos.



Mientras que el mes con menos casos ha sido marzo con mil 43, que en promedio diario sumaron 33 detenciones.