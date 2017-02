Vigilancia fronteriza aumentará muertes de migrantes: Abogada

NOGALES(GH)

El reforzamiento de la seguridad fronteriza con más agentes pudiera desplazar a los indocumentados hacia zonas más alejadas y peligrosas para poder cruzar la frontera y aumentar el número de muertes, expresó Claudia Arévalo.



La abogada especializada en Migración en Tucson, Arizona, manifestó que este impacto negativo es el que observan las personas que trabajan en pro de los migrantes ante la contratación de más oficiales de la Patrulla Fronteriza.



"Pudiera haber más muertes, mucho más miedo porque la frontera usualmente cuando vienen más agentes es muy peligrosa", consideró.



"El impacto sería muy negativo en el aspecto emocional, vivir en más terror", consideró, "que las personas piensen que muchas autoridades están y que no pueden siquiera salir a comprar cosas, no es la mejor manera".



Francisco Loureiro Herrera, propietario del albergue San Juan Bosco, señaló que poner mayor vigilancia en la frontera pudiera disminuir un poco el flujo migratorio indocumentado.



"La gente (migrantes) se detiene cuando sabe que hay mucha vigilancia, pienso que pudiera detenerlos un poco", opinó.



Actualmente el albergue que coordina Loureiro Herrera recibe entre 60 y 70 migrantes, principalmente, cuando en anteriores ocasiones suele recibir el doble de esa cantidad.



El gobierno de Donald Trump estableció las nuevas directrices de control migratorio en Estados Unidos, para acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15 mil nuevos agentes migratorios.



Trump, un desastre



Nogales.- La vicealcaldesa de Tucson, Arizona, manifestó que la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido desastrosa y una vergüenza para el país.



Regina Romero Arvizu lamentó situaciones como el no consultar a las oficinas de Gobierno apropiadas antes de emitir órdenes ejecutivas como el negar la entrada de musulmanes, que luego han sido bloqueadas en las cortes.



Anna O’Leary, decanadel Departamento de Estudios México-Americanos de la Universidad de Arizona (UA), observa un Gobierno que no legisla, que sólo emite órdenes mal pensadas.



Siguen las mentiras, incertidumbre malestar muy generalizado, sostuvo.



Rubén Reyes, presidente en Arizona de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), ve una Presidencia que se dedica muy poco al estudio de problemas y más bien crea problemas que no existían.



"Alrededor de esta persona hay gente muy racista", apuntó, "ahora está cumpliendo con todas las amenazas que ha dicho".