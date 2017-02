Solicitan haitianos visa humanitaria

NOGALES, SONORA (GH)(GH)

Una visa humanitaria que les permita trabajar en esta frontera, solicitó un grupo de haitianos varados en Nogales.



Frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) los alrededor de 21 haitianos que quedan en Nogales urgieron tener la oportunidad de conseguir empleos y ayudar a sus familias.



Marla Conrad, coordinadora en la Iniciativa Kino para la Frontera (IKF), informó que Estados Unidos les cerró las puertas, pero no pueden volver a Brasil ni Haití porque no hay oportunidades.



La intención, expuso, es solicitar visas humanitarias para que puedan trabajar y ayudar a sus familias tanto en Brasil como Haití.



Buyoli, uno de los haitianos, explicó que para llegar a Nogales atravesaron diez países, algunos de ellos muy peligrosos con caminatas de casi una semana y en donde murieron varios compatriotas.



En Nicaragua tuvieron que pagar mil 300 dólares para poder cruzar, sin dejar a un lado que para poder partir vendieron casas, terrenos y los pocos bienes que tenían.



Comentó que en algunos países como Honduras, Panamá y México recibieron mucha ayuda de la comunidad, por lo que están muy agradecidos.



UNA TRAGEDIA TRAS OTRA



Reuben Baptist agregó que Haití es un país que parece tener a Dios en contra, donde han azotado tragedias como huracanes y terremotos que han acabado con la vida de miles de personas.



Recordó que migraron a Brasil por empleo pero que al terminarse tuvieron que salir del País para buscar nuevas oportunidades.



Franzua Agostin, agradeció las atenciones de la comunidad nogalense, además de pedir ayuda a quien pueda intervenir para conseguirles una visa humanitaria y trabajar.



Tras la conferencia, siete haitianos que habían reunido los requisitos, ingresaron a las oficinas locales del INM donde entregarían documentos y esperarían la respuesta.



Destacaron que en otras ciudades como Tijuana hay algunos que han recibido ayuda al realizar las solicitudes y que pronto les llegará su permiso para poderse emplear, pero en Nogales se les ha negado esa oportunidad.NOGALES, SONORA (GH).-Por razones humanitarias, los haitianos están todo su derecho de solicitar su visa para residir en México, señaló el delegado en Sonora del Instituto Nacional de Migración (INM).



Juan Manuel Hurtado Monreal destacó que está en todo su derecho el instituto para verificar si encajan en el supuesto para solicitar asilo humanitario y obtener el trámite.



Aclaró que los haitianos solicitaron su permiso para residir en México pero se les negó porque la información que plasmaron en un oficio que se les proporcionó en la Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas, no concordaba con su lugar de procedencia.



"Se les negó por la documentación que presentaron que es de un País cuando entran a México y realmente eran de otro país; eso amerita negarles la visa, van a buscar ahora unas visas humanitarias", apuntó.



El funcionario recordó que ante esta negativa, los haitianos interpusieron un recurso de revisión, la cual se definirá de manera central.



"Puede ser que a nivel central digan que por razones humanitarias sí procede y de ahí procede a buscar oferta de empleo, la empresa tendrá que estar inscrita como empleadora para que puedan trabajar", manifestó.



Hurtado Monreal confirmó que los haitianos no están legalmente en México, por lo que en una redada podrían ser detenidos y deportados.