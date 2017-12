Arrollan a 2 personas en distintos hechos en Nogales

Nogales(GH)

Dos personas del sexo masculino resultaron lesionadas en atropellamientos que ocurrieron casi de manera simultánea en accidentes suscitados en diferentes sectores de la ciudad.Nogales



A las 13:20 horas alertaron al C4 que en la avenida Plutarco Elías Calles frente al banco Banamex se había presentado el atropellamiento de un hombre que fue impactado por la parte frontal de una vagoneta de color roja.



El afectado fue Carlos R., C., de 29 años quien fue auxiliado por la misma conductora del vehículo quien lo trasladó al Hospital General donde fue diagnosticado de lesiones que tardan más de 15 días en sanar.



Minutos después cuando eran las 13:25 horas otro llamado a la línea de emergencias indicaron que en el periférico Luis Donaldo Colosio frente al tianguis Canoas se había suscitado un atropellamiento.



En este accidente resultó con lesiones en ambas piernas las cuales no fueron de gravedad el de nombre Heriberto L., de 30 años de edad, quien fue arrollado cuando intentaba cruzar la calle en un lugar no permitido.



La persona fue impactada con la defensa del auto de alquiler color blanco de la marca Nissan Tsuru, con número económico 032 y placas 1536UPD de Sonora que circulaba con rumbo al Norte de la ciudad.