Operativo policiaco resguardará escuelas y casas contra robos

Elementos de Seguridad Pública implementarán un operativo especial para resguardar las instalaciones de los planteles educativos y evitar robos en casa habitación durante el periodo vacacional navideño.



Marco Antonio Flores Aguiar, jefe de la Policía Municipal en Nogales, aseguró que durante las vacaciones efectuarán recorridos de vigilancia permanentes en todos los sectores de la ciudad.



"Ya pusimos en marcha el operativo preventivo para vigilar las escuelas y los domicilios de todas las colonias de la ciudad pero si requerimos del apoyo de la ciudadanía para que nos ayuden a tener buenos resultados.



"Es importante reportar al 911 a cualquier sospechoso que esté merodeando por los planteles escolares y tomar precauciones si las personas tienen contemplado salir de vacaciones fuera de la ciudad.", dijo.



El director de Seguridad Pública recomendó dejar los domicilios encargados a familiares o amigos de confianza, cerciorarse de dejar los accesos bien cerrados y no publicar en redes sociales que van fuera de la ciudad.



"Muchos de los delincuentes aprovechan este tipo de situación, por eso exhortamos a no difundir sus planes de vacaciones y pedir ayuda a vecinos de confianza o familiares para que esté pendiente de sus hogares.



"Nosotros hemos dispuesto de un grupo operativo que estará recorriendo los diferentes sectores para inhibir las conductas delictivas y responderemos a cualquier llamado que se reciba en la línea de emergencias", aseguró.



Flores Aguiar mencionó que no es recomendable dejar llaves de las puertas de su casa en las macetas o debajo del tapete, ni dejar luces encendidas porque podría ser aprovechado por los ladrones.