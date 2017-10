Podría afectar a miles rechazo del permiso DACA

NOGALES (GH)(GH)

Entre 6 mil y 9 mil personas, se estima, que podrían ser afectadas en Arizona al no poder renovar sus permisos del programa DACA, que les otorgaba un estatus migratorio legal.



Karina Ruiz, presidenta de ADAC (Arizona Dream Act Coalition), dijo que la medida ya está afectando a personas, quienes no pudieron renovar sus solicitudes o no se las aceptaron.



Explicó que anteriormente, si se vencía su DACA, la persona tenía hasta un año para renovarlo, pero que ya no es así, y que una vez vencido no se tiene la oportunidad de solicitar la renovación.



"Ahora con esta decisión que tomaron de terminarlo, el DACA tenía que estar válido al momento que aplicaran y hay varias gentes que se lo regresaron y no califican por esto.



"Ya está empezando a afectar personas, por ejemplo a la mejor no lo renovaron en agosto porque no traían dinero y ya en septiembre cuando venció, no se lo aceptaron", recalcó.



La presidenta de ADAC añadió que para ayudar a la comunidad se han realizado sesiones informativas con jóvenes, además de la labor con el congreso de otras organizaciones a favor de este programa.



Una vez sin DACA, el joven queda sin ningún documento legal que otorgue un estatus migratorio seguro, por lo que se está orientando a la gente a que tenga mucho cuidado en sus actividades.



La activista platicó que una infracción de tránsito, un problema doméstico, ha sido suficiente para un oficial de Policía llame a Inmigración y Control de Fronteras (ICE por sus siglas en inglés) y detengan al inmigrante.



BUSCAN CÓNSULES ESTABLECER CONTACTO

POR RUBÉN RUIZ



Conocer la situación de los afiliados al programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y establecer contacto con ellos buscan cónsules en Arizona.



Esta semana se reunieron en esta ciudad para analizar esta problemática.



Ricardo Santana Velázquez, cónsul de México en Nogales, Arizona, recordó que el pasado 5 de octubre se cerró el proceso para renovar solicitudes DACA.



"Estamos conversando sobre la situación de realizar estadísticas, ver cuántos pudieron renovar, cuantos no", expuso.



Además de revisar la información que tienen las autoridades locales para tratar de asistirlos si se encuentran en las zonas de representación de los consulados.



"Y mantener contacto con ellos u organizaciones que ofrezcan apoyo", añadió.