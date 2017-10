Preocupa involucramiento de mujeres en "narcotráfico"

NOGALES, Arizona (GH)(GH)

En carriolas, botes de alimento para bebé, entre sus ropas e incluso hasta dentro de su cuerpo, son medios que utilizan las mujeres para cruzar droga de México a Estados Unidos.



Marco Antonio Estrada, alguacil del condado de Santa Cruz, Arizona, destacó que desde hace una década se observan más mujeres vinculadas en casos de drogas, pero en los últimos años se da con más frecuencia.



"No séel porqué, que la mujer posiblemente se haya vuelto tan ambiciosa como el hombre que siempre está involucrado en estas cosas", manifestó.



La mujer está colaborando con los mismos cárteles del narcotráfico, con los grupos delictivos convenciéndola para delinquir", comentó.



"Había un tiempo que no sospechaban los inspectores, oficiales de la aduana que la mujer trajera contrabando", recordó.



Pero actualmente jovencitas de 18, 20 años se involucran en estas conductas delictivas.



"Te pones a pensar qué motivó, si la pobreza, ambición, me imagino grupos del lado de México que circulan en los centros nocturnos buscan la manera de hacer contacto con ellas", apuntó.



Estrada agregó que muchas veces les dicen que el riesgo es mínimo por la poca cantidad con la que pudieran ser detenidas.



Mexicanas en su mayoría



El alguacil añadió que a diario se observan este tipo de casos y que por lo regular son mexicanas, aunque por ser frontera, también se observan casos con norteamericanas.