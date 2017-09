Duerme al intemperie tras quemarse su casa

NOGALES (GH)(GH)

Doña Mercedes Valles cumplirá 80 años este domingo y a causa de un incendio que consumió su casa y la de sus hijos duerme desde el lunes a la intemperie.



"Ahí duermo en un silloncito, pero no me da miedo, si me dan una pedrada ni modo, si así me va a tocar", platicó la señora.



Eran las 6:30 de la mañana del lunes, cuando un nieto de doña Mercedes notó que salía humo, por lo que comenzó a despertar a su abuela ya que el cuarto se llenaba de humo.



Viven en la calle Perla, del barrio "Los Tápiros" en una céntrica zona de la ciudad, a unos 500 metros de la Avenida Tecnológico.



En la propiedad fincaron casas sus hijos; en total eran cinco viviendas, la mayoría fueron consumidas por las llamas.



"No sé por qué ese día me levanté a las 6:30, nunca me levanto a esas horas y estaba mi nieto, me dijo levántate nana te vas a quemar, te vas a morir; me espanté, me decía el humo te va a ahogar y ya estaba ahogada", recordó la señora.



Zulema Cabrera Ortiz, nieta de doña Mercedes no vive en esa propiedad, pero acudió a brindar ayuda a sus familiares, como también lo han hecho otros hijos y nietos de doña Mercedes y voluntarios de la ciudad.



Relató que han recibido ayuda, les han donado artículos y alimentos pero muchos no se los han llevado porque no tienen dónde meterlos, ya que están viviendo a la intemperie.



De lo que fue su casa sólo quedaron paredes, muros incompletos y pilares, así como pedazos de techumbre de madera y láminas carbonizadas.Ellos piensan que es posible volver a techar la casa, pero no han sido auxiliados por algún especialista que les garantice que las paredes pueden aguantar.