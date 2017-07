Investiga PGR a Policía Municipal de Nogales

NOGALES(GH)

El retiro de patrullas deja a los nogalenses en la indefensión, aseveró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Hipólito Sedano Ruiz.



Las armas de fuego exhibidas por policías de Nogales, al ser abordados por las fuerzas castrenses, no correspondían a las asignadas y se encuentran manifestadas en las credenciales presentadas.



Además de las tres armas cortas, se les aseguraron 35 cartuchos útiles.



"Los tres elementos policiacos continuaron con sus actividades normales, sin ser puestos a disposición, en virtud de que así lo prevé la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento", se agregó en un comunicado.



VEN DISTRIBUCIÓN INJUSTA



Opinó que tal acción resta fuerza a la corporación para atender la inseguridad, al considerar que el Municipio fronterizo no ha recibido un trato justo en cuanto a la distribución de vehículos para las fuerzas de seguridad.



"Le tocaron más patrullas a Caborca, que es más pequeño que Nogales; le tocaron más patrullas a Navojoa, que es más o menos del tamaño de Nogales... vemos una exclusión en el tema de seguridad por parte del Gobierno del Estado", dijo.



El presidente de Canacintra aseguró que al investigar al respecto a las armas decomisadas, le informaron que la problemática era más bien de tipo administrativo y que se les detalló que las armas no correspondían a las que tienen asignadas los agentes.