Le gana la carga de espárragos y vuelca tractocamión

NOGALES, Sonora(GH)

Tras evitar el "colazo" de un tráiler de doble remolque que se le atravesó, el conductor de un tractocamión con un cargamento de espárragos terminó volcado en la Carretera Internacional.



Manuel Valdés resultó totalmente ileso y no requirió atención médica.



Explicó que viajaba de Sur a Norte por la Carretera Internacional, a la salida Sur de Nogales, y que al pasar por una curva cerca del lugar conocido como Las Capillas y el Aeropuerto de Nogales, se le atravesó un camión doble carga.



"Se me cerró un ‘full’ y por sacar el ‘colazo’ me orillé y se me bajó la caja y la carga me ganó y me volteé, estoy bien gracias a Dios", platicó mientras sacaba algunas pertenencias de la cabina del tráiler.



El cargamento salía de una planta al Sur de Nogales y tenía como destino cruzar a Nogales, Arizona.



Personal de la Policía Federal Preventiva (PFP) acudió al lugar y algunos trabajadores intentaban rescatar la carga que llevaba el camión.