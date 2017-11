Difieren en Arizona sobre gestión de Trump

NOGALES, Arizona (GH)(GH)

Una opinión casi dividida es la que se tiene en Arizona, de acuerdo con una encuesta, sobre el Gobierno de Trump a poco más de un año de su elección.



Con una diferencia del 4%, los residentes consideran como no exitoso el primer año de gestión.



De acuerdo con la organización OH Predictives Insights, la encuesta con un margen de error de 4% se aplicó a 600 residentes de Arizona, ligeramente más republicanos y conservadores que demócratas.



Del total, 273, es decir el 45% manifestaron que el primer año ha sido exitoso, mientras que 293, el 49% consideraron que no ha sido exitosa. El resto, 34 personas, que representan el 6%, no sabían o no opinaron.



Otra de las preguntas fue si este primer año de trabajo Trump era mejor o peor para su persona.



De ellos el 36%; 212 personas, dijo que mejor; el 28% representado por 170 dijo que lo mismo y 200, el 33% manifestaron que peor.