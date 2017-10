Optan indocumentados por el Oeste de Sonora

NOGALES (GH)(GH)

A San Luis Río Colorado, Sonoyta y Sásabe, se está yendo el flujo migratorio de indocumentados, informó el propietario del albergue San Juan Bosco.



Juan Francisco Loureiro Herrera indicó que en pláticas con los migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, con frecuencia buscan arribar hacia aquellos municipios para realizar sus cruces.



Indicó que platicando con ellos, la razón es que la frontera de Nogales se ha visto muy custodiada por autoridades migratorias estadounidenses y tienen pocas probabilidades de éxito al intentar su cruce indocumentado.



"Se ha puesto más fuerte la vigilancia en Estados Unidos y solos no pueden cruzar",



"Dicen que allá (San Luis Río Colorado, Sásabe, Sonoyta) hay ‘polleros’ que les garantizan que los llevarán a Estados Unidos", expuso.



La mayoría de los migrantes, añadió, comentan que van para allá porque los "polleros" de seguro los llevan e inclusive que tienen garantía de ello.



Aunado a este fenómeno, a los que no pueden pagar les ofrecen llevar una mochila con droga, como desde hace mucho se ha acostumbrado, añadió.



Loureiro Herrera agregó que los centroamerianos que pernoctaban en varios sectores de las vías del tren no quisieron recibir ayuda en el albergue, ya que esperaban llegar a Sonoyta para cruzar la frontera hacia Estados Unidos.



"No quisieron quedarse aquí, inclusive se les ofreció apoyo, pero se querían ir para allá", añadió.



Es la zona más mortal: Humane Borders



La zona Oeste de Arizona, por donde actualmente se registra el mayor flujo migratorio indocumentado hacia los Estados Unidos, es también la más mortal.



De acuerdo a una estadística de la organización Humane Borders, en lo que va de 2017 se han registrado 107 hallazgos de personas fallecidas, principalmente en la zona fronteriza al Oeste de Tucson, entre Nogales y San Luis Río Colorado.



Precisamente es esta zona, cuyas fronteras son Sásabe y Sonoyta, por donde se da actualmente el principal flujo migratorio indocumentado.



En un conteo desde mil 981, de acuerdo con esta organización se tienen documentados 2 mil 106 fallecimientos.