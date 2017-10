Piden a padres revisar dulces de Halloween

NOGALES (GH)(GH)

Un llamado a revisar los dulces recolectados en la jornada de Halloween, a celebrar en unos días y tomar algunas medidas antes de que los consuman los niños, realizó la titular de la Unidad de Control y Regulación Sanitario.



Cristina Chávez Fino indicó que lo principal es que los pequeños que acudan a pedir dulces no los acepten cuando vengan a granel.



"Que no reciban dulce que venga a granel, que no venga empacado por el manipuleo y, como padres de familia, transitar por calles seguras, andar siempre en comunidad, en grupo", expuso.



Y tras la jornada de pedir dulces, que los padres los revisen antes de que sean consumidos.



"Verificar la caducidad en mal estado, el empaque roto, dañado, que no haya materia extraña", indicó.



Halloween o Día de Brujas es una festividad que sobre todo en Estados Unidos se conmemora.



En el caso de los niños, además de disfrazarse, acuden a pedir dulces durante la noche del 31 de octubre.