Salvan a menor que intenta lanzarse de puente

NOGALES, SONORA

Resguardado en el albergue del DIF y a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor se encuentra el niño que presuntamente intentó lanzarse del puente ubicado en la colonia Villa Sonora.



Fue alrededor de las 06:30 horas cuando vecinos de la colonia Villa Sonora dieron aviso a las autoridades policiacas de que en el puente localizado en la entrada del conjunto habitacional habían retenido a un menor que intentaba lanzarse desde lo alto.



Al lugar acudieron agentes municipales y socorristas de la Cruz Roja quienes atendieron al menor de 13 años de edad de una crisis de depresión el cual decía que nadie lo quería y que ni siquiera tenía amigos.



Los uniformados trasladaron al niño a los resguardos del albergue del DIF donde quedó disposición del procurador de la Defensa del Menor, Eduardo Chávez Chávez, quien integró la averiguación del caso.



SE ENCUENTRA ESTABLE



El funcionaron municipal aseguró que el menor se encuentra estable, bien atendido, en buen estado de salud y que luego de ser certificado no se le encontró ningún signo de violencia.



"Él menor no ha manifestado que en realidad haya querido atentar contra si integridad, es decir que el motivo que tenía para estar en el lugar no era exactamente para lastimarse, según lo que nos contó.



"Sin embargo no hemos descartado ninguna posibilidad, el niño va ser valorados por sicólogos profesionales para determinar si tiene algún problema con sus familiares y en el futuro se buscará reintegrarlo a su familia", comentó.