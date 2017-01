Intensa ola de frío congelará hoy el Norte de Sonora

NOGALES, Sonora(GH)

Un intenso frío recorrerá hoy gran parte de Sonora, donde se vivirán temperaturas bajo cero, mientras en las partes altas del Estado habrá nevadas y en otros municipios lluvias y granizo.



En Nogales, hasta el momento el frío ha dejado cuatro choques viales por falta de visibilidad y mal estado de las calles, ya que desde la madrugada del viernes pasado se registraron lluvias, con una sensación térmica de siete grados centígrados.



Activan albergues



La activación de albergues las 24 horas y socorristas permanecerán al pendiente de traslados ante la baja climática a partir de hoy en Nogales.



Francisco Lourerio Herrera, presidente del albergue San Juan Bosco, manifestó que las puertas están abiertas para quien lo necesite, ya sea migrantes familias o indigentes.



"La gente de la ciudad, los que están sin situación de riesgo que no tienen con qué calentarse, que vengan porque hace mucho frío y no se pueden quedar en cualquier parte", resaltó.



Manuel Hernández Domínguez, comandante del Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez, señaló que hasta entonces no reportaban incidentes.



Luis Adolfo Gutiérrez López, coordinador municipal de la Unidad de Protección Civil de Ímuris, indicó que durante ayer en la mañana se presentó neblina en la zona de "Cerro-Blanco", entre Ímuris y Cananea, pero sin incidentes.



REGIÓN NORESTE



En la región Noreste de Sonora que abarca los municipios de Agua Prieta y Cananea, se prevén para hoy sábado temperaturas bajo cero y lluvias intermitentes a lo largo del día.



Según el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil en Agua Prieta, Aarón Menchaca López, indicó que este fin de semana se prevén nevadas, entre ellos Agua Prieta y Cananea.



Granizo



Los guaymenses también se preparan hoy ante un 70% de probabilidades de lluvias de hasta 25 milímetros con vientos de hasta 50 kilómetros por hora y granizo de 2 milímetros en algunas zonas del área rural.