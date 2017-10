Proyectan dos línea s Sentri en la frontera de Nogales

NOGALES, Arizona (GH)(GH)

Con dos líneas Sentri podría contar esta frontera para el año entrante, de concretarse el proyecto de abrir una línea en el Puerto Mariposa.NOGALES, Arizona (GH)



John Doyle, mayor de Nogales, Arizona, explicó que este proyecto podría ser una realidad el año entrante.



Resaltó que son varios los factores que se consideran, como por ejemplo elterreno en el lado mexicano y la Administración General de Servicios (GSA, por sus siglas en inglés), propietarios del terreno y edificio que ocupa el puerto.



Detalló que se estima que la inversión en el lado estadounidense podría ser mayor de un millón de dólares pero no rebasaría los dos millones.



Hay unos recursos que se iban a necesitar, agregó, como un millón de dólares, pero tenemos el Consulado de Estados Unidos en México listo para cooperar y ayudar con ese gasto.



"Se tienen que mover un poco los portones (en el carril a habilitar en Mariposa) como cinco pies (un metro 60 centímetros) por cada lado y luego tienen que trabajar igualmente con Nogales, Sonora", detalló.



Ver lo del terreno que se va a ocupar y los portones, resaltó, son detalles pero se esperaque para el año que viene se pudiera dar.



"(El costo) dicen que puede ser depende de el tiempo involucrado, por lo menos un millón, pero no más de dos millones de dólares en Estados Unidos; México lleva otro gasto", aclaró.



El mayor agregó que además se ha abordado con el Gobierno federal estadounidense la manera de reducir los tiempos de espera de cruce internacional por las garitas locales.



"El problema que hemos tenido es de los agentes que necesitamos para que cumplan con el trabajo de la aduana americana, estamos trabajando en unión con el lado mexicano", manifestó.



ex para tener hacer una línea Sentri y eso ayudaría al cruce de tiempo", expresó.