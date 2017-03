Muere hombre al caer de un barranco en Nogales

Nogales(GH)

Un hombre falleció cuando recibía atención médica luego de sufrir traumatismo craneoencefálico severo y múltiples fracturas como consecuencia de una caída a un barranco en la colonia CTS-CROC.



Se trata de un hombre aún no identificado de edad aproximada de 50 a 60 años, de tez morena, complexión regular, el cual no traía ninguna identificación entre sus ropas, según el reporte policial.



De acuerdo con el informe de Seguridad Pública fue a las 17:40 horas cuando reportaron al C4 que en el Hospital General había fallecido una persona a consecuencia de lesiones graves sufridas en un accidente.



El médico de guardia informó que el día anterior alrededor de las 20:00 horas socorristas de la Cruz Roja habían atendido al hombre herido en la calle Planeación Urbana número 82, de la colonia CTS-CROC.



Las primeras averiguaciones indican que el hombre había caído desde una altura aproximada a los 15 metros, cuando caminaba por un cerro y que había sufrido fractura de cráneo, de piernas y brazos.



La persona fue atendida pero desafortunadamente falleció a consecuencia de las graves lesiones y según personal médico, la víctima no fue identificada ni se habían presentado personas a visitarlo.



El agente del Ministerio Público del Fuero Común dio fe de los hechos y ordenó que el cuerpo fuera levantado y trasladado a una funeraria donde se le practicará la autopsia requerida por ley.