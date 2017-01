Se encuentran haitianos en un "limbo" legal

NOGALES, Sonora(GH)

Ellos no quieren regresar a Haití, no pueden volver a Brasil, a Estados Unidos no entran y en México, donde buscan construir una nueva vida, el Instituto Nacional de Migración (INM) les ha estado negando las visas humanitarias.



Marla Conrad, voluntaria de la Iniciativa Kino para la Frontera (IKF), expuso que el tema e los haitianos es una preocupación porque no han podido avanzar con la obtención de permisos para permanecer en México.



"El Instituto Nacional de Migración ha estado negando las visas humanitarias.



"Según entiendo porque no lo dicen bien, pero pienso que es porque muchos de ellos en la hoja que les dieron (INM) de Tapachula dicen que son de El Congo", explicó.



En unos casos decían que eran de la región del Congo, dijo, porque sabían que ser esa área no los iban a poder deportar.



"Pero otros nomás como había miles en el INM que veían que venían, ya (el INM) tenía todo el formato ya escrito y ponían de El Congo sin preguntar a la persona de dónde era", agregó.



"Es una preocupación porque esa gente está varada aquí, no quieren regresar a Haití, no pueden regresar a Brasil, no tienen nada, su opción ha sido tratar de hacer algo en México, pero sin visas qué pueden hacer", expuso.



En la IKF se atienden a cinco haitianos y en el albergue del Club Rotario de Nogales había entre 10 y quince; a la fecha ninguno ha podido conseguir una visa para su estadía en México.



De enero a noviembre del año pasado, fueron presentados ante la autoridad migratoria mexicana un total de 16 mil 268 africanos, según cifras del INM.



En el caso de Nogales arribaron más de 200 personas, muchas cruzaron la frontera y están enfrentando procesos migratorios. Actualmente continúan varados unos 20 de estos extranjeros.