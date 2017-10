Centroamericanos piden ayuda para volver a casa

NOGALES(GH)

Alrededor de 30 migrantes centroamericanos permanecen en varios sectores de las vías del tren, donde ciudadanos nogalenses les brindan apoyo para sobrevivir.



Algunos migrantes extranjeros coincidieron en que su deseo de conseguir recursos es para regresar a sus países de origen, pero el de otros es lograr el "sueño amiercano".



Edwin Rolan Cruz, de 21 años, manifestó que hicieron una travesía de un mes desde que salieron de su tierra de origen para cruzar todo México y llegar hasta esta frontera con la ilusión de cruzar hacia Estados Unidos.



"Nos vinimos en tren hicimos un mes de camino y ya tenemos otro mes en esta ciudad de Nogales, cruzamos a Estados Unidos pero nos descubrieron las autoridades y tuvimos que correr de nuevo a este lado de México.



"Me vine con mi amigo Samuel y estamos desesperados por regresarnos y pidiéndole a Dios que no, ayuden porque mi amigo está pasando por momento difíciles", manifestó, "hace dos meses fallecieron dos de sus hijos y quiere estar con su familia".



Otro migrante de nombre Leonel Serrán, de Honduras, señaló que en el trayecto han sido asaltados por delincuentes, detenidos y golpeados por autoridades, así como sufrido hambres y las inclemencias del tiempo.



"En Veracruz escapé de un grupo de hombres armados que me querían matar, corrí descalzo y luego me detuvieron las autoridades, me golpearon y querían a fuerzas quitarme dinero pero no traía nada", abundó.



Oswaldo Lima, migrante salvadoreño, indicó que su deseo de regresar con su familia es porque recibió la noticia que su hijo, de 6 años de edad, se encuentra gravemente enfermo y siente la angustia de no estar con sus hijos.



Otro grupo de cuatro migrantes hondureños indicaron que esperaban conseguir ayuda para trasladarse por Caborca, donde volverán a intentar cruzar la frontera para llegar a Phoenix, Arizona.



Los grupos de migrantes están a lo largo de las vías del tren en el sector Colinas del Yaqui, donde decenas de habitantes de diferentes colonias han estado llegando para ayudarles con alimentos, agua y algo de dinero.