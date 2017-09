Arrasa fuego con 5 viviendas por cortocircuito en Nogales

NOGALES(GH)

Un cortocircuito en el alambrado eléctrico provocó un incendio que dejó pérdidas totales en cinco viviendas, crisis nerviosa en dos mujeres y en la contingencia participaron Bomberos, vecinos y policías.



El hecho se registró a las 07:00 horas en la calle Cajeme y Perla número 51, de la colonia Los Tapiros.



Vecinos de ese sector y policías subieron a los techos de las casas con cubetas llenas de agua y mangueras de los bomberos para tratar de sofocar el intenso incendio.



Mercedes V., de 79 años y Angélica C., de 45 años, fueron trasladadas a la clínica del IMSS con fuertes crisis nerviosa.



Más de una hora tardaron para sofocar por completo el incendio que dejó como saldo cinco casas con daños totales.



NO PUDIMOS HACER NADA: VECINO



Pedro C., vecino afectado por el incendio, manifestó que no pudieron evitar la tragedia ya que el fuego se propagó de forma muy rápida.



"Estaba recostado en la cama cuando escuché gritos que se estaba quemando la casa y en cuanto me levanté ya miré que había fuego en el techo, salí rápido para tratar de agarrar agua.



"Ya afuera estaban muchos de mis vecinos entre todos utilizamos cubetas con agua pero fue imposible el incendio avanzó en cuestión de minutos y a pesar de los esfuerzos no pudimos apagarlo", relató.



La persona afectada reconoció el apoyo que obtuvieron de los vecinos, los Bomberos y de la Policía Municipal, quienes les ayudaron a salvar algunas de sus pertenencias poniendo en peligro sus vidas.