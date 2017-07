Nogales: Vehículo queda atrapado en arroyo

NOGALES, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Lomas de Nogales Dos auxiliaron a una automovilista a salir de su vehículo al quedar varado en el Arroyo Los Nogales.



La identidad de la automovilista no fue revelada, pero el caso ocurrió entre la calle Salvador Picos y el Arroyo Los Nogales, al Este de la ciudad.



Fue alrededor de las 17:00 horas, cuando la mujer conducía una camioneta de la marca Chevrolet, tipo Blazer, color azul y modelo atrasado por el Arroyo Los Nogales.



“Era pura tierra no había agua, pero se quedó atascado el carro y el agua se vino de repente“, platicó una testigo.



Omar Navarro, cuñado de la automovilista, platicó que la automovilista venía del trabajo y al quedar atascado con el lodo y piedras acudieron a ayudarla.



Ayudaron a la señora a salir pero el auto no pudieron sacarlo.

“Había poca agua, quisimos sacarlo con un doble y no pudimos“, expuso.



Al no poder hacer más por el auto y ver que la corriente de agua comenzaba a incrementarse, decidieron atar el auto a un poste para evitar que se lo llevara la corriente de agua.



Así como este arroyo, avenidas y calles como la Tecnológico, 5 de Mayo, 5 de Febrero se convirtieron en arroyos ante una lluvia registrada ayer por la tarde por espacio de 20 minutos.



La precipitación desató además fuertes problemas de tránsito, principalmente en la zona de la Carretera Internacional, ya que por el horario miles de nogalenses salían de sus trabajos.