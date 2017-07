Volcadura de combi en Nogales deja 10 heridos

NOGALES, Sonora(GH)

Un total de diez lesionados, entre ellas varios menores de edad, dejó esta tarde la volcadura de una combi del servicio de transporte público urbano



Las identidades de los heridos no eran confirmadas, ya personal del Departamento de Transito continuaba en la recopilación de datos.

El conductor fue identificado como Jesús Francisco, de 65 años, quien quedó detenido a disposición de una Agencia Ministerial de Investigación Criminal.



Autoridades locales informaron que ocho personas eran atendidas en el Hospital General, cuyas lesiones no eran de gravedad. Pero un menor se encontraba internado en el hospital del Seguro Social, donde le atendían de posible traumatismo cráneo-encefálico.



El percance ocurrió alrededor de las 18:45 horas, cuando la combi de la marca Chevrolet, número 94, de la ruta Petróleos-Rosarito, era tripulada la calle Municipio de Suaqui, de la colonia Rosarito, al Este de la ciudad.



En la parte alta de una pendiente, informó el coordinador municipal de la Unidad de Protección Civil, Guillermo Vázquez Michel, presuntamente se apagó la van, lo que provocó que iniciara marcha atrás y no pudiera frenarlo ante otra falla mecánica.



La unidad iba casi llena, según comentaron testigos y que incluso llevaba personas de pie.



Al retroceder la unidad por varios metros, se desvió hacia su izquierda impactando con la parte trasera un montículo de tierra para finalmente volcarse sobre su lado derecho.



Los lesionados fueron llevados al Hospital Genera y Seguro Social a bordo de cuatro ambulancias de Cruz Roja Mexicana y unidades de socorro de otras agrupaciones.



El coordinador de la UPC agregó que hubo pasajeros que se retiraron del lugar, por lo que es probable que más tarde pudieran documentar más casos de heridos.







Apenas el 18 de mayo se registró otro incidente con una combi al fallarle los frenos cuando era tripulada en la colonia Solidaridad dejando como saldo cuatro heridos y el fallecimiento de un bebé de meses.