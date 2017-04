Consulado sin quejas por revisión a móviles en la frontera

Nogales(GH)

En las oficinas del Consulado de México no se ha recibido ninguna queja o denuncia de personas que al momento de cruzar a Estados Unidos les hayan requerido su teléfono celular para revisarlo.



Ricardo Santana Velásquez, cónsul de México en Nogales, Arizona, informó que en el caso específico de esta frontera no se tiene registrado ningún caso de inconformidad de personas por la revisión de teléfonos o tabletas electrónicas.



"Las personas que cruzan por Nogales están conscientes de que deben de respetar las leyes de Estados Unidos y las medidas de seguridad que ejercen los agentes de control de aduanas.



"En referencia a las inspecciones de teléfonos celulares, el Consulado no ha recibido ninguna queja por parte de ciudadanos mexicanos en el sentido de revisiones por agentes de Migración en sus aparatos electrónicos", reiteró.



Hay una comunicación cordial y abierta con las autoridades de Migración estadounidense para revisar cualquier situación de quejas o trámites de ciudadanos que se presenten en la frontera, abundó.



Además que de manera permanente en los puertos fronterizos se atienden los requerimientos de las personas para brindarles asesoría y de ser necesario canalizarlos a las autoridades correspondientes.



De acuerdo con la medida de EU, quienes ingresen vía terrestre a los Estados Unidos podrán ser sometidos a una revisión parte de agentes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, en teléfonos celulares, memorias y otros dispositivos.





Aseguran que nunca les han pedido celulares



Nogales.- Personas que acostumbran cruzar de forma frecuente hacia Nogales y Douglas, Arizona, coincidieron que las autoridades de EU nunca les han requerido sus teléfonos celulares para ser revisados, sólo lo rutinario.



Julio César Ramírez Esquer indicó que además de los cuestionamientos de rutina por parte de los agentes de Migración de Estados Unidos nunca le han requerido su teléfono celular para ser inspeccionado.



"Sí es incómodo en ocasiones el trato de los agentes estadounidenses cuando cruzamos a Estados Unidos pero en mi experiencia propia nunca me han pedido el teléfono para revisarlo".



Pedro Vega Soto, residente de Nogales, Sonora, indicó que por semana acostumbra cruzar la frontera alrededor de cuatro ocasiones y que en su experiencia tampoco ha sido inspeccionado.



"Sí me ha tocado observar que a otras personas les revisan el celular, pero son personas que al momento de estar por cruzar a Estados Unidos van hablando por teléfono, siento yo que eso despierta alguna sospecha y por eso los revisan", dijo.



En Agua Prieta, Francisco Valenzuela mencionó que en las ocasiones que ha cruzado al vecino país no le han revisado el celular, sólo le han inspeccionado las bolsas con las que intenta cruzar.



También Leo Valenzuela es alguien que frecuentemente cruza hacia Douglas, Arizona yaseguró que nunca le han solicitado alguno de sus dispositivos electrónicos para una revisión.