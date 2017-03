Semana Mayor no es buena época para comercio fronterizo

NOGALES, Sonora(GH)

La Semana Santa trae consigo un impacto negativo en las ventas de los comercios del centro en esta frontera.



Carlos Jiménez Robles, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servitur) indicó que normalmente en esas festividades se "vacía" el comercio.



Destacó que los giros que suelen tener algún tipo de demanda son del ramo hotelero, ya que históricamente se realiza un evento cristiano masivo durante el fin de semana mayor de la Semana Santa.



Pero hasta entonces no han hablado para hacer reservaciones, por lo que se desconoce si en ésta ocasión se realizará esta congregación religiosa.



"Para los hoteles se llenan para esas fechas pero este año no hemos sabido que se comuniquen", expuso, "a veces también a última hora andan hablando, pero hasta ahora no se han comunicado".



NÚMEROS



El empresario estimó que en materia de ventas, este primer trimestre del año fue bueno, mucho mejor incluso que otros años, pero no más que el de 2016.



"Son números de ventas abajo que los del año pasado, tal vez un 8%, 10%, pero no son números malos, es cuestión de perspectiva", manifestó.



"Por ejemplo comparado con el 2008 estamos mejor este primer trimestre, estamos mejor que cualquiera de los trimestres hasta el 2015 pero no al trimestre del año pasado", reiteró.



El fenómeno de buenas ventas del primer trimestre de 2016 fue una incógnita, apuntó, ya que no se veía que "pintara" bien, pero de repente despuntó y continuó todo el año.