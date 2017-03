KTT desarrolla estrategia contra deportaciones

NOGALES, Sonora(GH)

Una estrategia para proteger al inmigrante en Tucson, Arizona, es la que desarrolla la organización llamada Keep Tucson Together (KTT, por sus siglas en inglés).



La organización No Más Muertes detalló que la campaña que se promueve se denomina Campaña del Empoderamiento de la Gente, cuyo objetivo es proteger a las familias de las incursiones, la detención y la deportación.



Mediante esta campaña iniciada desde febrero se proporciona asesoría legal, materiales a la comunidad local.



Mediante tres iniciativas se busca proteger a la comunidad y cada jueves por la tarde se reúnen en las instalaciones de la preparatoria Pueblo de Tucson.



Distribución de señales brillantes donde se aseguran que las autoridades deban obtener y presentar una orden de registro para acceder a una propiedad.



Los propietarios de viviendas, inquilinos y empresas pueden publicar esta señal.



La segunda parte de la campaña proporciona a los no ciudadanos un formulario G-28, un "aviso de representación", que nombra al abogado que representa a ese individuo.



De acuerdo con No Más Muertes, el documento exige que el Departamento de Seguridad Nacional corresponda de forma directa con el abogado.



Además que las personas llevan una carta del abogado que informa a la Policía de que se les ha aconsejado no responder a ninguna pregunta, por lo que hay una línea de emergencia para los inmigrantes.



Este paquete asegura que las personas y las familias estén preparadas si son amenazadas por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) u otras autoridades", agrega la organización.