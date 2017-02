Frenan proceso migratorio y realizan deportación: IKF

NOGALES(GH)

Una incidencia de casos de personas deportadas antes de que concluyan sus procesos migratorios ha detectado la Iniciativa Kino para la Frontera (IKF) en Nogales.



Marla Conrad, integrante de la IKF en Nogales, manifestó que ha atendido personas que las deportan antes de que termine su caso legal.



"Es decir, que es el caso de Guadalupe y a otro señor", abundó, "estamos acompañando que también no le permitieron seguir su proceso legal".



En enero la IKF reportó que entre deportados y centroamericanos atendidos en Nogales sumaron 665 personas, la mayoría de ellas deportadas.



Ni la Corte en EU



"Un señor mayor dice que llegó la respuesta de la Corte que era no y no le dieron ni una hora para meter ni apelación; fue instantánea su deportación, puede ser que ese tipo de casos veamos con mayor frecuencia", resaltó.



Temor



Claudia Arévalo, abogada especializada en el tema migratorio, expresó que tras la decisión de una Corte que dictamine la deportación, la persona tiene un periodo de cinco días para depositar una fianza de 500 dólares y un mes para apelar por su caso.



"Si el juez gira la orden de deportación", resaltó, "la persona tiene 30 días para apelar en la Corte de Apelaciones".



La abogada agregó que ha habido casos donde las personas tienen miedo de acudir a las oficinas de ICE por temor a ser deportados, pero que es importante tener mucho cuidado y apelar la decisión.



"Puede causar una deportación", subrayó, "si una persona le pasan los 30 días y no apeló".