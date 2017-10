Protegen a hermano de niña maltratada

NOGALES(GH)

Como medida de seguridad, las autoridades del DIF resguardaron también al hermanito de la niña de 2 años, presuntamente sumergida por el padrastro en un tambo con agua como castigo y para obligarla a callar el llanto.



Las autoridades del DIF-Nogales señalaron que en los exámenes médicos a los menores no se les encontraron signos de violencia física, pero sí indicios de afectaciones sicológicas.



"No presentan otros tipos de lesiones físicas, posiblemente presentan signos de maltratos sicológicos, sobretodo el niño de 6 años que en las entrevistas habla de situaciones bajo investigación.



Las autoridades ministeriales no ha dictado aún una medida cautelar, pero afirmó que fue el Subprocuradoría de la Defensa del Menor quien dictaminó que los niños permanecieran bajo el resguardo del albergue del DIF.



Como parte del procedimiento, las autoridades del DIF platicaron con la mamá de los niños, la cual aceptó que sus hijos quedaran resguardados en el albergue hasta concluir las investigaciones.



El pasado lunes, el padrastro de la niña fue detenido por la Policía Municipal, tras denuncias por maltrato infantil.



Se realizan verificaciones por parte del Ministerio Público para determinar responsabilidades en el caso de la niña de 2 años de edad que fue sumergida en un tambor de 200 litros, en Nogales, informó el procurador de la Defensa del Menor, Wenceslao Cota Amador.





Piden a mamás estar alertas



Autoridades del DIF calificaron como alarmantes los recientes casos de las niñas que han sido violentadas por sus padrastros, entre los cuales una menor falleció y otra fue resguardada por presuntos maltratos.



Se exhortó a las mujeres que son mamás y que inician una nueva convivencia sentimental a tomar todas las precauciones necesarias y anteponer en primer lugar la seguridad de sus hijos.



"Sabemos que la violencia contra menores no es general en todos los padrastros", dijo, "pero sí estamos viendo en la ciudad esta constante que se vuelve a repetir, por eso recomiendo estar muy alertas".