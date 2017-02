Documentan en enero 665 deportados

NOGALES, ARIZONA (GH)(GH)

Un total de 665 deportados centroamericanos documentó durante enero la Iniciativa Kino para la Frontera (IKF), operadores del Comedor del Migrante a unos metros de la Garita Mariposa.



Maribel Lara, religiosa que presta su servicio, comentó que del total, la mayor parte resultaron ser deportados, tanto personas recién enviadas de Estados Unidos como en Tránsito.



Indicó que a diario se atienden entre 70 o más personas dándoles alimentos, son dos comidas al día y que en las últimas semanas ha habido ocasiones que se han juntado hasta 120 personas.



Pero que el promedio diario de deportados que llega a ese comedor comúnmente oscila entre 18 y 40 personas.



"Los sábados es cuando más hay, han llegado a ser 50 los sábados, pero eso son los que llegan aquí con nosotros, porque hay otros que no llegan, se van directamente a la central (de autobuses)", explicó Lara.



La religiosa, quien junto a voluntarios atiende a estas personas no sólo dando alimentos y ropa, sino llamadas telefónicas, entre otras atenciones, dijo que han notado casos de personas deportadas que fueron sacadas de sus casas o trabajos.



"Se están presentando más casos que están llegando a sus casas o trabajo y no les dan derecho a llamadas o ir un juez a defenderse y que su familia esposa e hijos y todos están allá", manifestó.