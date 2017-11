Detienen a estadounidenses con droga en garitas de Nogales

NOGALES, Arizona(GH)

Tres estadounidenses fueron detenidos el jueves en dos casos distintos acusados de intentar contrabandear cocaína, heroína y metanfetaminas.



Las identidades no fueron reveladas pero el primero de los casos ocurrió en la Garita Dennis DeConcini, cuando una mujer, residente de Río Rico, Arizona, intentó cruzar hacia Estados Unidos por el carril Sentri.



Un can entrenado hizo un alertamiento en la llanta de redacción del automovilista y en una inspección le encontraron 14.5 kilos de cocaína y 10.8 de heroína.



La conductora fue detenida y el trámite de Sentri le fue revocado.



El segundo caso ocurrió en el Puerto Mariposa, donde una mujer de 21 años y un varón de 22 intentaban cruzar la frontera a bordo de un auto de la marca Infiniti.



Un can entrenado alertó de la probable presencia de drogas localizando 22.24 kilos de metanfetaminas.



Los oficiales arrestaron a todos por narcotráfico y confiscaron ambos vehículos, junto con las drogas.



Además fueron entregados al área de Investigaciones de Seguridad Nacional de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.