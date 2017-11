Pasa niño su cumpleaños en el desierto

NOGALES (GH)(GH)

Axel cumplió sus primeros 4 añitos de vida en el desierto de Arizona; junto a sus padres y tres hermanitos sobrevivió una travesía de nueve días, seis de ellos sin agua, teniendo que beber de pilas para ganado que encontraban a su paso.



Fue el 4 de noviembre cuando el pequeño cumplió años y al mismo tiempo era el segundo de nueve días de los que vagarían por el desierto, en los alrededores de Douglas, Arizona, en busca del "sueño americano".



El matrimonio de Cruz González García y Nancy Herrera García, originarios de la Ciudad de México, intentó cruzar de manera indocumentada por Agua Prieta.



Pero no iban solos, les acompañaban sus hijos Axel, Yamileth, Ingrid y Citlali de 4, 8, 9 y 13 años respectivamente.



SE ALARGAN LOS DÍAS



En un principio les dijeron que caminarían tres días, por lo que completaron dos mochilas con comida y seis garrafas con agua y se aventuraron a cruzar la frontera de manera indocumentada.



Pero, ante la constante vigilancia de la Patrulla Fronteriza, no pudieron avanzar y los tres días se convirtieron en nueve días, hasta que fueron detenidos por los oficiales.



"La comida que llevábamos era para máximo tres días; habían dicho que era lo que íbamos a caminar pero como había mucha migración fue lo que nos detuvo", recordó la madre de familia.



"Les daba muy poquita porción y la verdad su papá y yo no comíamos para que alcanzara la comida para ellos", platicó.



"Al tercer día que nos quedamos sin agua, me dio miedo porque dije… ¿qué les voy a dar si no tengo agua? pero gracias a Dios fuimos caminando y Dios puso una pila de agua donde las vacas estaban tomando agua", continuó la señora.



Tras beber finalmente agua, siguieron su recorrido y por fortuna localizaron otros lugares donde fueron llenando las garrafas, pero ya con agua limpia.



Para dormir colocaban hules y se recostaban sobre ellos para después taparse con un cobertor y colocar una bolsa grande de hule para protegerse del rocío de la madrugada.



"Los niños fue lo más difícil, se sacrificaron mucho en caminar", comentó el padre de familia, quien aseguró que decidió emprender este viaje porque no le alcanza para mantener a su familia.



"El viernes en la tarde comimos una sopa maruchan que hicimos con agua cruda y las dejamos media hora que se cociera; el sábado habían dicho que iban a recoger y el guía se bajó a conseguir comida a los niños pero lo vio un gringo, lo reportó y nos llevó la migra", platicó Nancy.



"A las niñas se les subió una tarántula y un alacrán pero no nos movimos porque estábamos escondidos de migración, luego los animales se bajaron y se fueron", recordó.