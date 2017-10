Acusan a padrastro de maltratar a niña

NOGALES(GH)

Una niña de apenas 2 años de edad fue sumergida en un tambo de 200 litros con agua porque no dejaba de llorar.



El inculpado es su padrastro, quien ya fue detenido por la Policía.Horacio "N", de 25 años de edad, está recluido tras las rejas y a disposición del representante del Ministerio Público del Fuero Común.



Según el informe de Seguridad Pública fue a las 12:18 horas cuando reportaron que en un domicilio de la colonia San Miguel se cometía el maltrato en perjuicio de una niña.



Las primeras averiguaciones indican que la mamá de la menor, de 23 años, había dejado a su hijaal cuidado de su pareja sentimental para ir a la escuela por otro de sus hijos.



De acuerdo con las autoridades de Seguridad Pública, la bebé no dejaba de llorar y fue entonces que el imputado la tomó y la sumergió en el recipiente con agua para tratar de callarla.



Las autoridades preventivas capturaron al presunto responsable y lo pusieron a disposición de las autoridades investigadoras, mientras la menor fue resguardada en el albergue del DIF-Nogales.



La niña fue reportada como estable de salud y serán autoridades ministeriales, así como de la Procuraduría de la Defensa del Menor, quienes realizarán las indagatorias para el deslinde de responsabilidades.



En fecha reciente, una niña de 3 años murió por traumatismo craneoencefálico y otras lesiones, tras ser golpeada por su padrastro.



Autoridades no han revelado el número de casos por maltrato infantil en este año.



"CON TODO EL PESO DE LA LEY": ABOGADO



NOGALES.- Según la ley a quien cometa el delito de violencia intrafamiliar se le impondrán de seis meses a seis años de prisión, pero este acto criminal contra una niña de 2 años debe ser sancionado con todo el peso de la ley, manifestó el abogado Alfredo Lizárraga Cáñez.



"En este caso de inmediato el padrastro debe ser separado del domicilio de la menor debido al peligro potencial que representa.



"Se tiene que garantizar también las condiciones materiales y afectivas que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible" explicó.



La nueva reforma penal ofrece un abánico de opciones más allá de la privación de la libertad para el responsable desde cualquier tratamiento sicológico o terapias de control de la ira en estricto derecho y apegado al InterésSuperior del Niño, abundó el licenciado en Derecho.



En este mes se registró la primera muerte de una niña de tres años de edad por violencia.