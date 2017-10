Choca contra poste y arrasa con taquería

NOGALES(GH)

En horas de la media noche el conductor de un pick up chocó contra un poste y un puesto de tacos destruyendo además mesas y otros utensilios del negocio para luego dejar el auto abandonado y a su acompañante herida.



En este accidente vial resultó con lesiones que tardan más de 15 días en sanar la joven Jessica G., de 26 años, acompañante del responsable la cual quedó internada, y bajo cuidados médicos en el Hospital General.



Fue a las 00:10 horas cuando alertaron al C4 que en la avenida De los Maestros y calle Paraje se había suscitado un choque contra un poste metálico y el puesto de tacos conocido como Pilli.



El vehículo colisionado fue un pick up Chevrolet Silverado, modelo 1995, color negro y con placas VC95266 de Sonora y se desconoce el nombre del conductor ya que huyó del lugar después del accidente.



Las primeras averiguaciones indican que el automovilista viajaba a exceso de velocidad con rumbo al Norte de la ciudad cuando perdió el control del auto y se desvió hacia su derecha.



El pick up impactó un poste metálico del alumbrado público, siguió su marcha chocó con el puesto de tacos, tumbó mesas, cacerolas y otros utensilios y afortunadamente no arrolló a comensales que se encontraban en el lugar.



Luego del choque el conductor salió del vehículo colisionado y se dio a la fuga dejando en el interior del vehículo a su acompañante lesionada la cual fue auxiliada por socorristas de la Cruz Roja.



ABRE PUERTA DE AUTO: SE IMPACTA MOTOCICLISTA



NOGALES.- En un descuido, una mujer abrió la puerta de su vehículo y provocó lesiones a un motociclista, quien se impactó a gran velocidad contra el auto.



El hombre afectado fue identificado como Sandro C., de 43 años de edad, quien fue auxiliado por socorristas de la Cruz Roja para luego ser trasladado al Hospital General donde quedó internado.



Fue a las 16:33 horas cuando alertaron al C4 que en la calle 5 de Febrero y avenida Obregón de la colonia Esperanza se había suscitado un accidente vial con saldo de una persona lesionada.



La responsable del accidente fue Nancy S., quien se encontraba a bordo del vehículo Chevrolet Cavalier, modelo 1997, color negro y con placas de circulación número 484SZB6 de Frontera al momento de los hechos.



Según el informe de Tránsito Municipal el ahora lesionado viajaba hacia el Oriente de la ciudad en la motocicleta marca Yamaha 125 CC, modelo 2009 y color rojo con placas de Sonora.



El comunicado policial detalla que al ir circulando por el carril derecho fue entonces que la mujer abrió de forma repentina la puerta del auto y provocó que en esos momentos el motociclista chocara.