Faltó sensibilidad al INM al decir que deportaría a migrantes que perdieron al bebé: CNDH

NOGALES, Sonora(GH)

Falta de solidaridad y sensibilidad encontró el representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la declaración del delegado en Sonora del Instituto Nacional de Migración (INM) en el caso de la familia hondureña.



Jesús Gabino Cabanillas Herrera Representante de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indicó que hubiera sido preferible que el delegado no hubiera dado entrevista.



“Es una postura muy formal derivada del orden jurídico estatal y nacional en la que en todas las ocasiones ellos tienen que sujetarse a esa normatividad”.



“Creo que le faltó solidaridad, le faltó sensibilidad, hubiera sido preferible que se abstuviera en haber hecho el comentario”, opinó.



Cabanillas Herrera se refirió a la entrevista con Juan Manuel Hurtado delegado del INM quien comentó que en caso de ser detectada en operativo la familia hondureña sería asegurada y deportada a su país de origen.



“Al final de cuentas hablar del texto de la ley de la aplicación y vigencia de la misma pues todo lo sabemos, pero en estos casos sin criticar su actuación debemos solidarizarnos y allanar el momento doloroso para que las personas puedan superarlo lo antes posible”, comentó.



El representante de la CNDH en esta ciudad aseguró que estarán supervisando el caso de la familia hondureña y de otros migrantes para evitar que sean vulnerados sus derechos humanos.



“La presencia de nosotros es para manifestar la solidaridad y condolencias a la familia hondureña y dar el agradecimiento a la ciudadanía y las instituciones que en ningún momento han dejado sola a esta familia.



“Tenemos una profunda pena, todos los nogalenses, los sonorenses no quisiéramos que ningún hermano latinoamericano estuviera pasando por una tragedia como esta”, concluyó.



Le faltó sensibilidad al delegado del INM opinó el representante en Nogales de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en relación a los comentarios que hizo sobre la familia hondureña.



Realizan misa a bebé de hondureños que falleció el día lunes en Nogales



En el albergue San Juan Bosco ofrecieron una misa al niño hondureño que falleció por problemas respiratorios.

En la homilía estuvieron presentes los padres del menor.







La familia de migrantes Centroamericanos que perdió a su bebé de 40 semanas actualmente está siendo alojada en el albergue.



Jaime Hernández, de 22 años de edad, originario de San Pedro Sula, en Honduras, salió de su natal ciudad acompañado de su joven esposa y sus hijos de 3 años y el recién nacido de 40 días, con la ilusión de cruzar a Estados Unidos.



El deseo de buscar un mejor futuro para su familia se vio truncado para la pareja hondureña.



"Todo estaba bien, llegamos a Nogales a las seis de la mañana en autobús, luego nos fuimos a comer unos taquitos", recordó, "mi niño hasta se sonreía con nosotros, pero luego sucedió esta gran tristeza.



"Mi esposa lo estaba amamantando y de pronto el niño dejó de respirar y le brotaba sangre por la nariz", relató, "lo trajimos de inmediato a la Cruz Roja, pero ya había muerto".



El hombre manifestó que debido a la difícil situación económica que hay en su País decidieron vender sus pertenencias para emigrar hacia Estados Unidos, donde radica un familiar de su esposa.



La pareja y sus dos pequeños hijos viajaron durante ocho días en autobús hasta llegar a Nogales, donde sucedió la muerte del recién nacido.



El deceso del niño ocurrió alrededor de las 08:15 horas en las instalaciones de la Cruz Roja de Nogales.



Familia hondureña será deportada si es asegurada: INM



La familia de hondureños que sufrió la muerte de su hijo recién nacido al llegar a Nogales será deportada a su país de origen, en caso de ser asegurada, informaron autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).



Juan Manuel Hurtado Moreal, delegado del INM en Sonora, indicó que la familia Hernández Carranza puede entregarse de forma voluntaria a la institución para facilitarle el proceso de deportación.



"La situación legal de ellos es que están de indocumentados en el país y en el momento en que hagamos un operativo en la ciudad o en carreteras, si son detectados, los vamos asegurar para deportarlos hacia Honduras, advirtió.



"El INM no cuenta con ningún esquema legal para otorgar permisos que les permita a personas indocumentadas quedarse en México y desconozco si alguna organización pueda brindar este tipo de ayuda", manifestó.



En caso de que se decida regresar, el cuerpo del niño fallecido a Honduras se realizarán los trámites correspondientes entre consulados, agregó el funcionario de migración mexicana.



Por el momento, el INM desconoce el lugar donde se encuentra la familia hondureña, la cual al arribo a esta frontera sufrió la muerte del niño de apenas 40 días de nacido.



"Nosotros no sabemos dónde está la pareja, ellos pueden acercarse al instituto a pedir información y aunque estén irregulares en el País no se les asegura porque estarían presentándose de manera voluntaria.



"Pero si hacemos un operativo en la ciudad o en la carretera y aseguramos a personas que no estén de manera regular en el País se procederá con el aseguramiento y después con la deportación", reiteró. Por decisión de la delegación Estatal de la Cruz Roja no se soltará de la mano a la familia hondureña hasta que se garantice un destino seguro para ellos, aseguró la comandante Guadalupe González Bucio.



"GRACIAS A TODOS POR TENER BUEN CORAZÓN, POR SER BONDADOSOS"



La familia Hernández Carranza agradeció el apoyo de los nogalenses y de otras partes de Sonora.



Tanto Jaime Hernández como su esposa Sandy Gabriela Carranza Matheu, ambos de 22 años, decidieron la cremación de su hijo recién nacido en esta ciudad.



"Yo les quiero agradecer mucho a las personas que nos han brindado su ayuda, gracias a todos por tener buen corazón, por ser bondadosos con nosotros, no esperamos tener este gran apoyo, estamos muy agradecidos", resaltó.



La pareja está alojada en el albergue San Juan Bosco donde las personas interesadas en apoyarla pueden comunicarse al teléfono 631 1378600.