Haitianos aún sin permisos para trabajar en Nogales

NOGALES(GH)

Entre diez y quince haitianos continúan varados en Nogales, quienes no han recibido los permisos acordados para emplearse en esta frontera.



Hipólito Sedano Ruiz, secretario del Club Rotario de Nogales, manifestó que no han podido avanzar en este proceso.



Explicó que no han tenido respuesta por parte de las autoridades de la Secretaría de Gobernación en relación con dicho trámite.



"Ha estado lento el proceso, habían dicho que iba a dar respuesta rápida y no se ha cumplido", agregó.



De los cerca de 40 haitianos que se encontraban hasta hace unas semanas, expuso, algunos decidieron cruzar a los Estados Unidos y entre 10 y 15 personas, todos varones adultos, permanecen en el albergue habilitado en el club.



"Extraoficialmente han dicho que algunos están en áreas de resguardo del Gobierno de Estados Unidos y esperando su proceso cada uno de ellos de manera individual", platicó.



"Han dicho que esperemos", apuntó, " que en cada uno de los correos electrónicos les debe llegar la información".