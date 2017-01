Esperan organizarse antes de Trump

NOGALES, SONORA (GH)(GH)

A cuatro días de concretarse el arribo del magnate Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos las organizaciones locales de apoyo a migrantes no han sostenido reuniones.



Francisco Loureiro Herrera, propietario del albergue San Juan Bosco, indicó que no se han reunido ni con el área de Repatriación Humana del Instituto Nacional de Migración, así como tampoco con personal del Grupo Beta ante lo que pueda suceder.



"Todavía no hemos tenido ninguna reunión ni con Repatriación Humana ni Beta, creo que en estos días vamos a buscar la manera de reunirnos", expuso.



El voluntario agregó que en lo que respecta al albergue, están preparados en caso de un aumento en las deportaciones de indocumentados en la Unión Americana.



En las últimas semanas han documentado atenciones a unas 110 personas por día, cifra considerada como normal en esta época del año.



"En el albergue estamos preparados en caso de que aumente", resaltó.