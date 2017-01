Viven ciudadanos con temor por llegada de Trump

NOGALES, SONORA (GH)(GH)

Aunque todavía no toma posesión de su cargo el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, el ambiente que viven los ciudadanos del vecino país es de temor.



La gente está muy a la expectativa pero hasta ahorita no se ha visto mucho de lo que va a pasar, platicó Daniel Juárez, quien trabaja de manera indocumentada en Nogales, Arizona.



"Pues nosotros andamos tranquilos, está todo calmado, en lo personal no me ha tocado nada de fuera de lo normal", expuso sobre el ambiente que se vive actualmente.



"La gente está muy a la expectativa pero hasta ahorita no se ha visto mucho, no saben que va a ocurrir, están esperando qué va a pasar", añadió.



Daniel agregó que en su trabajo, el cual se reserva debido a que permanece de forma indocumentada en la Unión Americana, hay algunas personas con la idea de regresarse a México.



"Mucha gente anda pensando en regresarse sola; en el trabajo hay uno que otro que anda pensando en regresarse para México", relató.



El joven dijo no tener familia, por lo que permanecerá en la Unión Americana ya que en la zona donde labora está tranquilo por lo pronto.



INCERTIDUMBRE POR PENSIONES



Ciudadanos estadounidenses permanecen a la expectativa sobre qué sucederá con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.



Don Jesús Valenzuela, es una persona de ascendencia mexicana y posteriormente convertido en ciudadano norteamericano.



Comentó que a unos días del cambio de Gobierno muchos como él no tienen la certeza por ejemplo de lo que sucederá con el tema de las pensiones a los jubilados.



"Estamos esperando, viendo qué suceda, estamos esperando como muchos, están queriendo quitar medicinas", expuso.



"Estamos esperando que no vayan a quitar la pensión, viendo qué puede suceder", manifestó.



PROGRAMAS SOCIALES



En Douglas, Arizona, la mayor preocupación de los latinos que viven en Estados Unidos es la desaparición de programas que hasta hoy representan para ellos una gran ayuda.



"El Obama-Care lo va a quitar y sí va a haber muchos afectados, muchos que no podemos pagar un servicio, un hospital, una cirugía", expresó una mujer que vive en Estados Unidos, quien prefirió no proporcionar su nombre.



También existe preocupación al pensar que no querrán contratar a mexicanos en Estados Unidos, lo que los obligará a vender sus propiedades cuando la situación sea insostenible.



Aunque ésta es una medida que hasta el momento no han considerado necesaria, ya que desean permanecer en Estados Unidos el mayor tiempo posible.



Igualmente quienes viven en México, pero tienen hijos estadounidenses temen por la nueva administración, ya que consideran que puede ser más estricta en ciertos aspectos.



Una madre de familia, quien también prefirió omitir su nombre, explicó que para que sus hijos estadounidenses asistan a la escuela en el vecino país, deben tener una dirección allá.



Sin embargo, aunque un mexicano puede rentar una vivienda, no se les permite residir allá, lo que finalmente los obliga a mentir para que sus hijos puedan estudiar en Estados Unidos, como a cualquier otro ciudadano.