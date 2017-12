Nogales: Irrumpen en su casa y le agreden con machete

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De un machetazo en la pierna que afortunadamente no le causó heridas que ponen en riesgo su vida, fue agredido un vecino de la colonia Los Encinos.



El caso ocurrió a las 0:27 horas, cuando según reporte de la Policía Municipal, pidieron la presencia de los agentes en la calle Andador 9, de la colonia en mención.



En ese sitio encontraron a una mujer, quien dijo que momentos antes ingresaron a la fuerza tres individuos a su casa, quienes agredieron a su pareja de nombre Felipe, de 44 años, así como a su sobrino Marcos, de 25.



Agregó que además los amenazaron de muerte y que antes de salir huyendo, uno de ellos sacó un machete con el que golpeó la pierna derecha de su pareja.



El lesionado fue trasladado al Hospital General, donde fue atendido del médico de guardia, quien diagnosticó que la herida no era de gravedad.



La víctima dijo prefirió no interponer denuncia alguna sobre el incidente.