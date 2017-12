Se da a la fuga tras choque vehicular

NOGALES(GH)

A plena luz del día y en un sector céntrico de Nogales se suscitó un fuerte choque vehicular que dejó como saldo un lesionado de gravedad y el responsable se dio a la fuga sin ser detenido.



La persona afectada fue Manuel C. L., de 26 años de edad, quien fue internado en el Hospital General con fractura en la pierna derecha, lesión en la rodilla izquierda, golpes internos en tórax y zona cervical.



Los hechos se registraron a las 13:15 horas cuando alertaron a la línea de emergencias que en la calle Ruiz Cortines frente a la antigua tienda VH, se había suscitado un choque de gran magnitud con persona lesionada.



El afectado quedó prensado en el interior de un pick up tipo Estaquitas, de modelo atrasado y con placas de circulación número VC45116 de Sonora, siendo rescatado del interior de la carrocería retorcida por personas que caminaban por el lugar.



Las primeras averiguaciones indican que el responsable fue el conductor de un pick up Dodge Ram, de color negro, y de reciente modelo que circulaba a exceso de velocidad con rumbo al Norte.



La velocidad inmoderada y la falta de precaución provocaron que invadiera carril de circulación y chocara de frente contra el otro vehículo donde viajaba la persona ahora lesionada de gravedad.



Luego del accidente el responsable se retiró a gran velocidad con el vehículo dañado de la carrocería con rumbo a la colonia Héroes, donde se perdió de vista, según los reportes de las autoridades municipales.



En la diligencia participaron agentes de Seguridad Pública y socorristas del Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja quienes estabilizaron al lesionado y lo trasladaron al hospital donde quedó bajo cuidados médicos.