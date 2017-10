Cierran 15 negocios en Nogales, Arizona

NOGALES, ARIZONA (GH)(GH)

La tienda Bracker´s cerró esta semana, pero no ha sido la única; en lo que va del año sumaron quince los negocios, de ellos seis gasolineras que han cerrado sus puertas.



Olivia Aínza Kramer, presidenta de la Cámara de Comercio de Nogales y el Condado de Santa Cruz, Arizona, indicó que no todos los cierres obedecen al problema de economía en la ciudad.



"Muchas de estas cosas no son porque la economía está mal en Nogales; es global por ejemplo en Estados Unidos hay compañías que tienen que reestructurarse y al hacerlo comienzan a eliminar tiendas", indicó.



"Nosotros como frontera dependemos del comercio mexicano, el visitante mexicano y si México pasa por un lapso medio difícil como el precio de gasolina, sueldo, trabajo, viene a repercutirnos", destacó.



Entre los negocios afectados hay quienes se dedicaban a la venta de calzado como Payless, de ropa como Bracker´s, además de las seis gasolineras.



VERANO DIFÍCIL



La ejecutiva empresarial reconoció que el verano es un periodo difícil para el comercio local.



"Los meses de verano para Nogales son meses muy lentos, en el comercio recae, bajan las ventas, simplemente nomás estas semanas que tenemos a las escuelas fuera, de vacaciones, vez, sientes que no hay movimiento", expuso.



"La industria de la legumbre no ha comenzado, apenas se va a sentar para el nuevo ciclo, todo eso ha afectado al comercio y uno de los sectores, áreas que se ha visto afectado es el centro de Nogales, Arizona", sostuvo.