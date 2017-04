Identifican a autor de balacera en mall

NOGALES, Sonora(GH)

Como un ex capitán del Departamento de Bomberos de Tucson fue identificado el hombre que asesinó de un tiro a otro individuo e hirió a su ex pareja para después suicidarse.



A través de un comunicado divulgado en redes sociales la Oficina del Alguacil del Condado de Pima señaló a Fred Bair, de 60 años de edad, como la persona que disparó.



En redes sociales se informaba que el autor de los disparos laboró como Capitán de Seguridad Interna y de Manejo de Emergencias.



El otro hombre que murió en el tiroteo fue identificado por las autoridades como Eliot Cobb, de 65 años de edad.



Hasta ayer no se informaba del estado de salud de la mujer, de 57 años, y ex esposa del agresor, pero de acuerdo a las primeras informaciones las heridas no ponían en riesgo su vida.



LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA



El incidente se registró a las 19:30 horas en el restaurante Firebird’s, del centro comercial La Encantada, ubicado entre las calles Campbell y Skyline, en la zona de Foothills, al Norte de Tucson.



En un reporte de la Oficina del Alguacil del Condado de Pima se indicó que tras hablar con testigos, el incidente fue aislado y ningún otro espectador resultó herido en el tiroteo.



Además determinaron que no era un incidente aleatorio y no involucró otras partes del centro comercial o los establecimientos circundantes. La investigación sigue en curso.