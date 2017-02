Nogales: Intenta cruzar droga en tanque de motocicleta

NOGALES, Sonora(GH)

En el tanque de combustible no de un auto, sino de una motocicleta, fue sorprendido un residente de Ciudad Obregón intentando cruzar la frontera a los Estados Unidos con casi medio millón de dólares en heroína.



La identidad del traficante no fue revelada, pero se trata de un individuo de 32 años, nacionalidad mexicana, quien viajaba a bordo de una motocicleta tipo BMW.



Intentó ingresar por la garita Dennis DeConcini pero un can entrenado alertó la probable presencia de drogas en la zona del tanque de combustible de la motocicleta.



En una revisión más detenida se localizaron 30 libras (13.62 kilos) del narcótico, cuyo valor estimado por la Aduana estadounidense rebasa los 460 mil dólares.



La motocicleta y la droga fueron incautadas, mientras que el conductor detenido y sujeto a cargos federales.