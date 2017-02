Joven embarazada se resiste a asalto y resulta lesionada

Nogales(GH)

Una mujer embarazada que se resistió a ser despojada de sus pertenencias por un asaltante resultó herida de arma blanca en Prolongación Obregón y puente Caribean.



La víctima es Luz Adriana N., de 27 años de edad, quien quedó hospitalizada en la clínica del IMSS número 64, con una herida en el costado derecho, la cual no es de gravedad, según el reporte policiaco.



Según informe de la Policía Municipal a las 12:00 horas a través de la línea de emergencias se alertó que en el puente Caribean estaba una persona herida con arma blanca.



Los policías acudieron a la parte baja de dicho distribuidor vial, donde se entrevistaron con la afectada la cual declaró que momentos antes un hombre la había interceptado para asaltarla.



La víctima relató que cuando caminaba hacia el puente peatonal se le aproximó el delincuente, quien trató de despojarla de sus pertenencias y que al resistirse fue agredida de un navajazo.



Luego de cometer la agresión el ladrón salió corriendo con rumbo a la calle Jesús García donde se perdió de vista y pese a los recorridos de búsqueda no fue localizado por las autoridades.



Socorristas de la Cruz Roja auxiliaron a la joven mujer con siete semanas de gestación y una herida en el costado derecho, no grave, pero debido a su estado de gravidex fue trasladada al nosocomio.