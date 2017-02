Requieren haitianos de empleo en Nogales

NOGALES, SONORA (GH)(GH)

En México, en Estados Unidos o Canadá, los haitianos varados en Nogales requieren de un empleo para ayudar a las familias que dejaron en su país como en Brasil.



Lebrille Rosier, migrante haitiano albergado en el Club Rotario de Nogales, observa en México una situación muy complicada para poder obtener un trabajo.



"Veo la situación que se viene muy complicada para nosotros porque necesitamos un papel, permiso para trabajar en este país y se ha vuelto muy difícil", sostuvo.



"No podemos estar aquí si no trabajamos, necesitamos papeles para trabajar, todos salimos para trabajar, todos tienen permiso no sé si te lo dan para trabajar, es un problema para nosotros", dijo.



LO URGENTE



Para Gerson Charleon, de 27 años, sea en México o Canadá lo más urgente es trabajar.



"Nosotros precisamos permiso para trabajo aquí porque la cosa está un poco mal en Estados Unidos, el destino de Estados Unidos está muy complicado, nosotros nos quedamos aquí para trabajo", indicó.



Al cerrarse las puertas en México, tanto Gerson como Lebrille tienen esperanzas de conseguir empleo en Canadá.



Explicó que el argumento del Instituto Nacional de Migración (INM) de que mintieron en su ingreso a México al decir que eran africanos y no haitianos no era cierto.



NIEGAN PERMISOS



El Gobierno mexicano negó los permisos de trabajo a los haitianos varados en la frontera de Nogales, quienes ahora ven en Canadá una oportunidad para obtener un empleo.



Hipólito Sedano Ruiz, presidente de Canacinta e integrante de Club Rotario, cuyas instalaciones habilitaron como albergue, lamentó la decisión de las autoridades migratorias de México.



Explicó que el argumento por el que negaron los permisos fue que los haitianos mintieron en su arribo a México al manifestar que venían de República Democrática de El Congo en lugar de Haití.