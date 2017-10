NOGALES, ARIZONA(GH)

"Nogales no es lo mismo sin Bracker´s", le dicen los clientes a Debbie Bracker Senday, co-propietaria de esta tienda que tras 93 años cerrará hoy sus puertas.



"Estamos cerrando un negocio que tiene 93 años y estamos encontrando cosas que no hemos visto en muchos años. El proceso de vender la mercancía va bien, pero el hecho de estar cerrando esta empresa que empezaron mis abuelos hace tantos años para mí es muy difícil", platicó.



"Lo más bonito", continuó, "es que los clientes vinieron de México, de Sonora, Hermosillo, Caborca, Magdalena, Imuris, de los pueblitos, de Sinaloa, Los Mochis, hasta Guadalajara... tenemos clientes de la Ciudad de México", expuso.



Para Deebie este proceso ha sido difícil.



"Mis abuelos trabajaron mucho, mis tíos siempre han trabajado, han dado mucho a la comunidad, los empleados eran muy importantes, todos eran como familia", recordó.



"Unos de los empleados dicen que no pueden llegar a la tienda porque es muy triste, no pueden estar más tristes que yo, pero es una emoción porque ellos pasaron realmente toda su vida también... tengo empleados que están de hace 50 años", dijo.



"Han dicho que van a sentir hueco muy grande, que no saben dónde van a comprar su ropa, que Nogales no va a ser igual sin Bracker´s y también que no es Nogales sin Bracker´s", apuntó.



"Para mi abuelo era importante a la comunidad y él hizo e impulsó eso con mis tíos y nosotros, mi tío, él tiene los más reconocimientos, él estaba en muchas organizaciones y muchas directivas", recordó.



"Una de las cosas más bonitas es que ayudamos mucho al asilo Madre Conchita en Nogales, Sonora, desde los años de mi abuelo y cuando necesitaban nosotros y los empleados; involucramos mucho a los empleados, y a otras organizaciones y los empleados felices de trabajar con nosotros", recordó.