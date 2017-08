Tormenta ''golpea'' con inundaciones a Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Decenas de casas inundadas y 30 familias con pérdidas de pertenencias, una vivienda colapsada y el derrumbe de bardas de contención, dejó una tormenta nocturna en un sector de la colonia Lomas de Nogales Dos.



La intensa lluvia que se registró alrededor de las 22:30 horas del domingo también dejó serias afectaciones como calles destrozadas, comercios y domicilios inundados en diferentes sectores de esta frontera.



Una de las zonas más dañadas es la colonia Lomas de Nogales Dos, en domicilios ubicados en la calle Andador Sufragio, donde cerca de 30 familias pasaron la noche y madrugada con sus hogares inundados.



Todo empezó cuando el arroyo derribó una larga barda de contención construida de concreto y piedra que estaba cerca del cuartel militar y bulevar 2000, lo cual generó que se desviara el cauce de las aguas broncas.



Las fuertes corrientes desbordaron el arroyo y el caudal se dirigió por una explanada para luego derribar una barda de bloques que estaba construida en los alrededores de las decenas de viviendas ubicadas a lo largo de la calle Andador Sufragio.



Derrumbe e inundaciones



La fuerza del arroyo provocó que colapsaran las paredes de la casa marcada con el número 26, y luego las aguas broncas se esparcieron por todo ese sector inundando los hogares con hasta 1.20 metros de altura.



Durante la mañana en un recorrido realizado por EL IMPARCIAL, las familias afectadas coincidieron en su desesperación y molestia por la falta de repuesta en ayuda por parte de las autoridades.



Minutos después cuando eran las 10:00 horas trabajadores municipales, de Protección Civil y de otras dependencias recorrieron las áreas afectadas con maquinarias.



“Todos pasamos una noche de terror”



Estaba yo en la sala cuando escuché un fuerte “tronido” sentí como la casa se cimbraba al caerse la pared y por un momento pensé que iba a morir”, expresó el residente de vivienda derribada por la tormenta.



José B.,V., de edad avanzada, se encontraba solo en el domicilio marcado con el número 26 de la calle Andador Sufragio, cuando las aguas desbordadas del arroyo demolieron su vivienda y todas sus pertenencias.



“El arroyo tumbó la pared y se empezó a inundar, el agua me llegaba hasta el pecho y como pude agarré a mis dos perritos y logré subirme al segundo piso desde donde observé cómo las aguas se llevaban todo.



“Fue una cosa impresionante el refrigerador, todos los muebles fueron levantados por la fuerza del arroyo y el agua siguió de paso haciendo destrozos, todos los vecinos pasamos una noche de terror”, manifestó.



No solamente la vivienda y sus pertenencias fueron afectadas por el arroyo, también su automóvil azul, fue arrastrado por las aguas broncas para ser depositado metros adelante donde quedó varado y con daños cuantiosos.



José Arias Montiel, quien vive en calle Andador Sufragio número 27, permaneció toda la madrugada sacando el agua de su hogar.



“Nos inundamos completamente el agua alcanzaba una altura de 1.20 metros más o menos, todos nuestros muebles se echaron a perder, estuvimos sacando el agua hasta las cuatro de la mañana, no hemos dormido.



“Fue espantoso ver como el arroyo se metió a todas estas casas", subrayó.