Identifican a presunto responsable de balacera en Tucson

NOGALES, Sonora(GH)

Como un ex capitán del Departamento de Bomberos de Tucson fue identificado el sujeto que asesinó de un tiro a otro individuo e hirió a su ex pareja para después suicidarse.



En redes sociales y agencias informativas identificaban al presunto homicida y suicida como Fred Bair, de 60 años.



Reportes indicaron que el autor de los disparos laboró como Capitán de Seguridad Interna y de Manejo de Emergencias.



Hasta ayer no se informaba del estado de salud de la mujer, pero de acuerdo a las primeras informaciones las heridas no ponían en riesgo su vida.



El incidente se registró a las 19:30 horas en un restaurante del centro comercial La Encantada, ente las calles Campbell y Skyline, en la zona de Foothills, al Norte de Tucson.



En un reporte de la Oficina del Alguacil del Condado de Pima se indicó que tras hablar con testigos, el incidente fue aislado y ningún otro espectador resultó herido en el tiroteo.



Además determinaron que no era un incidente aleatorio y no involucró otras partes del centro comercial o los establecimientos circundantes. La investigación sigue en curso.