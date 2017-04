Balacera en mall de Tucson deja dos muertos

NOGALES, Sonora(GH)

Un vocero del Departamento de Policía de Tucson, confirmó la muerte de los dos hombres, cuyas identidades no se revelaron.



Detalló que en el altercado una mujer resultó herida de un disparo en una pierna por lo que fue internada en un hospital y cuya vida no corre peligro.



Hasta entonces no se revelaba el motivo de la agresión, sólo que en el incidente se usó un arma de fuego.



SE DESATA HISTERIA



Fue a las 20:30 horas, cuando reportaron a las autoridades que en el restaurante Firebird's, ubicado en el Mall La Encantada, entre las calles Campbell y Skyline, al Norte de Tucson, se reportaron detonaciones de arma de fuego.



El altercado fue en el interior del restaurante en mención y entre dos varones. Comensales no resultaron heridos, pero tras escucharse las detonaciones se desató la histeria, según relataron testigos en redes sociales.



Testigos informaron que por ser viernes había mucha gente en el Mall La Encantada, el cual fue desalojado de manera provisional ante el incidente armado.